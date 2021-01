"코로나 위기 극복하려" … 지난해 지방재정 집행률 90% '역대최고'

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 경제위기 속에서도 지난해 지방재정 집행률이 90%를 달성하며 역대 최고 실적을 기록했다.

행정안전부는 2020년 코로나19로 인한 지방의 경제위기를 극복하기 위해 2019년보다 66조5000억원 많은 총 432조5000억원 규모의 지방재정을 집행했다고 4일 밝혔다. 재정 집행률은 2019년 87.4%보다 2.5%포인트 증가한 89.9%다.

행안부는 지난해 코로나19로 인한 국가적인 경제 위기를 극복하기 위해 각 지자체가 본예산을 최대치로 편성하고, 재원이 부족할 경우 재정 건전성을 고려하면서 지방채 발행을 추진하는 등 전략적 재정 운영을 실시했다고 평가했다. 행안부도 지방재정경제실장, 시·도 기획관리실장, 시·군·구 부단체장을 단장으로 하는 '지방재정 신속집행 추진단'을 전국 243개 지방자치단체에 설치·운영해 재정 집행을 독려했다.

이와 함께 연초부터 체계적인 집행관리를 통해 이미 상반기에 역대 최대규모의 재정 집행을 달성하고, 그 결과 소위 '연말 예산몰아쓰기 현상'도 방지할 수 있었다.

적극행정을 통한 제도개선 추진으로 올해 6월까지 수의계약 금액을 한시적으로 확대하고, 입찰보증금·계약보증금 등 각종 보증금도 한시 인하해 어려운 중소상공인과 영세업체를 지원하고 있다.

전해철 행안부 장관은 "지난해 코로나19에 따른 방역과 경제위기 극복을 위해 중앙부처와 지자체가 한 뜻으로 움직였다"며 "올해도 효율적인 지방재정 운용이 경제 회복의 마중물이 될 수 있도록 새해 초부터 적극적으로 지원하고 협력해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr