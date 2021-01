김창룡 경찰청장과 박정훈 국가경찰위원회 위원장 등 관계자들이 4일 서울 서대문구 경찰청 북관에서 국가수사본부 현판식을 하고 있다. 경찰은 이날 국가수사본부 현판식을 열고 개편 수사 조직을 본격 운영한다. 국수본은 경찰청 북관 등에 마련됐다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.