[아시아경제 박준이 기자] 에코바이오 에코바이오 038870 | 코스닥 증권정보 현재가 9,770 전일대비 90 등락률 +0.93% 거래량 127,659 전일가 9,680 2021.01.04 10:58 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] '탄소중립선언'에 그린케미칼·휴켐스 등 관련주 '들썩'에코바이오, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 2.96% ↑수출 허가! 유럽 인증 확정되면 늦습니다! 지금이 기회 close 는 폐기물 처리 및 자원화 사업과 관련해 수도권매립지관리공사와 총 60억9746만원 규모의 계약 두 건을 맺었다고 4일 공시했다. 이번 계약은 33억6055만원 규모의 50MW 발전 및 부대시설 위탁관리 운영 계약과 27억3692만원 규모의 수도권매립지 제 1·2매립장 시설물 유지관리 용역 계약이다. 계약금액은 2019년 연결 기준 매출 대비 각각 19.5%, 15.8%이며, 오는 3월31일과 12월31일 종료된다.

