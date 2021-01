김영란법 시행 후 기업 접대비 꾸준히 감소…3년 만에 27%↓

[아시아경제 김보경 기자] 직무와 관련한 식사 접대와 선물 액수를 제한하는 '김영란법' 시행 후 기업 접대비 지출이 계속 줄어든 것으로 나타났다.

3일 국세청에 따르면 2019년 기준 법인세 신고에서 수입금액(매출액) 1000억원 초과 대기업과 중견기업 4125개의 접대비는 총 2조6265억원으로 집계됐다.

3년 전인 2016년보다 법인 수는 623개(17.8%)가 늘었지만 접대비는 26.9% 감소했다.

김영란법(부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률)은 2016년 7월부터 시행됐다. 이에 따라 2017년 신고분부터 김영란법 시행 이후 접대비가, 2016년 신고분까지는 시행 전이 주로 반영된다.

1개사 당 평균 접대비는 2016년 8억7200만원, 2017년 7억2200만원, 2018년 6억4600만원, 2019년 6억3700만원으로 꾸준히 감소했다.

수입금액 5000억 초과 대기업 1개사 당 평균 접대비도 2016년 24억8800만원에서 2019년 18억원으로 30.0% 줄어들었다.

법인세를 신고한 모든 기업의 1개사 당 평균 접대비 역시 1700만원(2016년 신고분)에서 1400만원(2019년 신고분)으로 감소했다.

정부 관계자는 "세법과 기업회계 기준의 접대비 항목은 서로 차이가 있지만 2016년 이후 기업의 접대비 감소는 김영란법 시행 영향이 가장 크게 작용한 것으로 보인다"고 말했다.

