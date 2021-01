"빠른 시간 내 조속히 정상 복구하겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 우리은행 스마트폰 뱅킹 서비스인 '우리WON뱅킹'과 인터넷뱅킹이 2일 에러가 발생해 이용자들이 불편을 겪고 있다.

우리은행에 따르면 이날 오후 5시40분께부터 우리WON뱅킹에 접속이 되지 않으면서 이체거래 등이 불가능한 상태다.

현재 우리WON뱅킹 애플리케이션(앱)을 누르면 '앱 시작에 필요한 정보를 받아오지 못했다'는 안내 문구가 뜨며 앱이 열리지 않는다.

이날 오후 5시40분부터 인터넷뱅킹 역시 에러가 발생해 이체거래가 이뤄지지 않고 있다. 현금자동지급기(ATM)는 그대로 작동 중이다.

우리은행 관계자는 "모바일뱅킹과 인터넷뱅킹 작동이 안 되고 있다"며 "원인을 파악 중이며, 빠른 시간 내 조속히 정상 복구하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr