하락 멈춘 D램 고정가, 슈퍼 사이클 기대 커져

[아시아경제 이창환 기자] 메모리 반도체 주요 제품의 고정 가격 하락이 6개월 만에 멈춘 것으로 나타났다. 현물 가격은 이미 크게 오르고 있어 향후 반도체 업황 개선에 대한 기대감이 커질 것으로 전망된다.

2일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난달 16GB 서버용 D램(DDR4 16GB R-DIMM)과 32GB 서버용 D램의 고정거래가격은 각각 65달러와 110달러로, 지난달과 같은 가격을 유지했다. 서버용 D램은 지난해 하반기 재고 증가로 7월부터 지난달까지 5개월 연속 하락했지만 12월 들어 가격 하락을 멈췄다.

PC용 D램(DDR4 8Gb) 평균 고정거래가격도 11월에 이어 변동 없이 2.85달러로 집계됐다. 트렌드포스는 "고객사들의 재고가 상대적으로 낮아졌고 마이크론의 대만 공장에서 정전이 발생한 영향으로 공급자들에게 유리한 환경이 마련됐다"고 분석했다.

고정가격에 선행지표 역할을 하는 현물가격은 이미 오름세다. 11월 말 2.7달러 수준이던 D램 현물 가격은 지난달 말 3.46달러로 30% 가까이 급등했다.

D램 현물가격이 3달러대를 기록한 것은 지난 5월 이후 6개월 만이다. D램익스체인지는 D램 가격 반등이 지속돼 내년 1분기에는 최고 10%까지 오를 것으로 내다봤다.

반도체 업계에서는 올해 반도체 시장이 3년 만에 슈퍼사이클(초호황)에 진입할 수 있다고 보고 있다. 공급은 한정돼 있는데 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 비대면(언택트) 수요증가가 이어지면서 반도체 판매가 증가하고 가격도 더 크게 오를 수 있다고 보고 있는 것이다.

KOTRA의 '2021년 수출전망'에 따르면 내년 반도체시장은 슈퍼사이클에 접어들며 올해 대비 수요가 D램은 19%, 낸드플래시는 34% 증가할 것으로 예상된다. 실제로 한국 반도체 수출은 지난달까지 수개월째 크게 증가하면서 전체적인 수출 개선을 이끌고 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr