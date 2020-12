이재용 징역 9년 구형에 삼성 초긴장...사법리스크 여전

[아시아경제 이창환 기자] 이재용 삼성전자 부회장이 30일 '국정농단 사건' 파기환송심에서 징역 9년을 구형받으면서 삼성의 사법리스크가 내년에도 이어질 가능성이 높아졌다. 재계에서는 대내외 경영 환경이 갈수록 악화되는 상황에서 한국 경제에 중요도가 높은 삼성에 사법리스크가 장기화되는 것에 대한 우려감이 여전했다.

이날 박영수 특별검사팀은 서울고법 형사1부 심리로 열린 결심공판에서 피고인 이 부회장에게 징역 9년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 특검은 대법원에서 일부 혐의가 무죄로 확정된 점을 고려해 앞서 1·2심에서 모두 징역 12년을 구형했던 것보다는 구형량을 낮췄다.

삼성은 예상했던 결과라고 보면서도 이르면 내년 1월 중 나올 최종 선고에서 이 부회장이 집행유예를 선고받아 수년째 이어진 국정농단 사법리스크에 종지부를 찍길 바라는 분위기다.

이 부회장은 2016년 국정농단 사건 관련 특검 수사가 시작된 후 현재까지 약 4년여간 구속 수감, 석방, 파기환송심 등을 거쳤다. 총수 부재 상황에서 삼성은 대규모 인수합병(M&A)이나 투자를 미루는 등 경영 차질 우려가 꾸준히 제기됐다.

이번에 이 부회장이 실형을 선고받고 재수감될 가능성도 있는 만큼 삼성은 초긴장 상태가 지속되고 있다. 재계에서는 이건희 회장이 별세하고 이재용 부회장의 역할이 더 중요해진 상황에서 다시 총수부재가 발생한다면 삼성 경영에도 큰 위협이 될 것이라고 보고 있다.

재계 관계자는 "이재용 시대를 맞은 삼성이 새로운 미래를 개척해야 하는 상황에서 또 다시 총수 부재가 발생한다면 삼성에 크게 부정적인 영향이 발생할 수 있다"고 말했다.

