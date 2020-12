김희철 제17대 광주 북부소방서장 내달 1일 취임

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주 북부소방서는 새해 첫날인 내달 1일 김희철 제17대 북부소방서장이 취임한다고 30일 밝혔다.

김 신임 서장은 지난 1995년 소방간부 8기로 공직에 입문해 소방청 및 국무총리실 파견, 광주소방학교 교육지원과장, 광주소방안전본부 119종합상황실장을 등을 거쳤으며, 탁월한 행정능력과 남다른 소신으로 공직생활에 임해왔다.

평소 직원 상호간 배려를 중시하고 합리적 사고를 바탕으로 뛰어난 행정능력을 펼침과 동시에 소통의 리더로서 훌륭한 지휘관이라는 호평도 받고 있다.

김 신임 서장은 취임식을 생략하고 코로나19에 대한 철저한 예방과 대응을 위한 각종 현안파악과 화재발생 시 대형 피해가 발생할 수 있는 재난 취약대상 등을 살피는 것으로 공식적인 업무에 들어간다.

그는 “인구분포가 가장 많은 북구지역 특성에 맞춰 빈틈없는 대응활동을 실시하고 시민이 안전하고 행복할 수 있는 시민중심의 소방조직이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr