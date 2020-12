"약 먹이고 성추행"…디자이너 알렉산더 왕, 미투 논란

패션 디자이너 알렉산더 왕, 성추행·성폭행 의혹

[아시아경제 허미담 기자] 미국에서 활동하는 유명 패션 디자이너 알렉산더 왕(36)에게 성추행을 당했다는 폭로가 나와 논란이 일고 있다. 왕은 별도의 입장을 밝히지 않고 있다.

왕의 모델로 활동한 적이 있는 오웬 무니는 최근 사회관계망서비스(SNS) 틱톡을 통해 지난 2017년 미국 뉴욕의 한 클럽에서 왕으로부터 성추행을 당했다고 밝혔다.

무니는 "클럽에서 어떤 남자가 내 다리와 사타구니를 만졌다. 내 몸은 완전히 얼어붙었다"며 "누가 내 몸을 만졌는지 봤다. 정말 유명한 패션 디자이너였다. 믿을 수 없었다"고 폭로했다. 이어 "당시 난 아무 말도 할 수 없었다. 이제서야 너무 후회된다"고 토로했다.

무니는 성추행 가해자의 신상을 밝히지 않았으나, 누리꾼들은 왕을 지목했다. 무니는 이를 인정하며 "알렉산더 왕은 성범죄자이며 그는 많은 사람에게 범죄를 저질렀다"고 주장했다.

무니의 폭로 이후 왕에 대한 추가 폭로가 잇달았다. 왕의 성추행을 고발하는 SNS 계정에는 "왕에게 비슷한 일을 당한 남성 모델이 다수 있다", "나도 비슷한 일을 당했다" 등의 내용이 담긴 게시물이 연이어 올라왔다. 특히, 한 피해자는 왕이 트랜스젠더 남성에게 억지로 약물을 먹이고 성추행을 시도했다고 주장했다.

왕의 성 추문 논란은 이번이 처음이 아니다. 그의 뮤즈였던 래퍼 아젤리아 뱅크스도 지난해 자신의 인스타그램에 온 메시지를 공개하며 "알렉산더 왕이 트렌스젠더를 성폭행했다"고 폭로했다.

해당 메시지에는 "알렉산더 왕은 트랜스젠더를 성폭행했다. 그는 처벌받아야 한다. 2015년부터 지금까지 세 가지 사건을 알고 있다. 하지만 그가 폭로하려는 자를 침묵시키려 하고 있다"는 내용이 담겨 있었다.

현재 왕은 명확한 입장을 밝히지 않고 있으며, 그의 소셜미디어 게시물 댓글 작성 기능 또한 차단된 상태다.

1984년생인 왕은 대만계 미국인 패션 디자이너로, 2007년 자신의 이름을 딴 패션 브랜드를 론칭했다. 그의 옷, 신발, 향수는 많은 셀럽들에게 사랑받으며 세계적인 명성을 얻었다.

