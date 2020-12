"LG화학-인도네시아 배터리 산업 협력 규모 10조원"

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션( LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 824,000 전일대비 11,000 등락률 +1.35% 거래량 321,302 전일가 813,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 '올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승배당 이슈 끝…실적 기업에 눈 돌려라 close 배터리사업부문)이 최근 인도네시아와 양해각서(MOU)를 체결한 배터리 산업 협력 규모가 98억달러(약 10조6388억원)에 달하는 것으로 알려졌다.

30일 외신에 따르면 인도네시아 투자조정청 청장은 현지 기자회견에서 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 824,000 전일대비 11,000 등락률 +1.35% 거래량 321,302 전일가 813,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 '올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승배당 이슈 끝…실적 기업에 눈 돌려라 close 과 98억달러 규모의 배터리 산업 협력 MOU를 체결했다고 밝혔다.

그는 이번 합의는 전기차 공급망 전반에 대한 투자를 포함하고 있다며, LG가 현대차를 비롯한 다른 회사들과 협력할 수도 있다고 덧붙였다.

그러면서 "이번 합의로 인도네시아가 세계에서 처음으로 광산 채굴부터 리튬 배터리 생산까지 전기차 배터리 산업을 통합한 국가가 될 것"이라고 설명했다.

한편, LG에너지솔루션은 지난 18일 서울에서 인도네시아와 배터리 산업 협력 MOU 체결식을 열었다. 그러나 이와 관련된 구체적인 투자 계획 규모 등은 공개하지 않았다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr