[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 정부의 연말연시 전국 특별방역 대책에 따라 31일 오후 6시부터 내년 1월 1일 오전 9시까지 주요 해맞이 등산로 9개소를 폐쇄한다.

시는 주요 해맞이 장소인 무척산, 백두산, 분성산, 팔월산, 신어산, 돗대산, 용두산, 반룡산, 용지봉의 진입로를 폐쇄하고 계도 요원을 배치해 시민들의 협조를 유도할 계획이다.

이에 앞서 시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막고자 매년 개최해온 새해맞이 타종식과 해넘이·해맞이 행사를 전면 취소했으며, 연말연시 행사·모임, 단체여행, 다른 지역 방문, 각종 행사 참여와 개최를 자제해줄 것을 호소하고 있다.

시 관계자는 “신축년 새해를 각 가정 내에서 안전하게 맞이해 코로나19가 이른 시일 내 종식될 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 협조와 양해를 부탁드린다”고 말했다.

