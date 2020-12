文대통령 장관급 인사…법무부 박범계, 환경부 한정애, 보훈처 황기철 (상보)

추미애 법무부 장관 후임에 판사 출신 박범계 민주당 의원…한정애 의원 등 與 정치인 출신 중용

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 문재인 대통령이 추미애 법무부 장관 후임에 박범계 더불어민주당 의원을 내정했다. 환경부 장관에는 한정애 민주당 의원, 국가보훈처장은 황기철 전 해군참모총장을 각각 내정했다.

정만호 청와대 국민소통수석은 30일 "문재인 대통령은 오늘 3개 부처에 대한 장관급 인사를 단행했다"면서 "법무부 장관 후보자에는 박범계 국회의원, 환경부 장관 후보자에는 한정애 국회의원, 국가보훈처장에는 황기철 전 해군참모총장을 내정했다"고 밝혔다.

박범계 법무부 장관 후보자는 판사 출신 3선 국회의원으로 제20대 사법개혁특별위원회 간사, 민주당 생활적폐청산위원장 등으로 활동했다. 정 수석은 "법원, 정부, 국회 등에서 활동하며 쌓은 식견과 법률적 전문성, 강한 의지력과 개혁 마인드를 바탕으로 검찰·법무개혁을 완결하고 인권과 민생 중심의 공정한 사회 구현을 실현시켜 나갈 것으로 기대한다"고 말했다.

한정애 환경부 장관 후보자는 노동운동가 출신 3선 국회의원이다. 더불어민주당 정책위 의장 출신으로 정책에 대한 통합적 시각과 균형 잡힌 조정능력을 갖췄다는 평가를 받았다.

정 수석은 "특히 환경노동위원회 간사와 국회기후변화포럼 공동대표로 활동하며 환경 분야 정책에 대한 이해가 깊다는 평가"라며 "탁월한 전문성과 업무 추진력을 바탕으로 당면현안인 기후위기에 대응한 ‘2050 장기저탄소발전전략’을 역점적으로 추진하고, 통합 물관리체계 구축, 미세먼지 저감, 폐기물의 효율적 처리·재활용 등 주요 정책과제 이행에 가시적 성과를 이루어낼 것으로 기대한다"고 말했다.

황기철 신임 국가보훈처장은 해군 참모총장 출신으로 해군 제2함대사령관, 해군 작전사령관 등 작전분야 핵심 직위를 두루 거쳤다. 정 수석은 "특히 아덴만 여명 작전을 성공적으로 지휘했으며, 해군 유자녀 지원, 고엽제 피해자 보상 등 보훈 풍토 조성에 기여했다는 평가를 받고 있다"고 말했다.

정 수석은 "뛰어난 리더십과 보훈 정책에 대한 이해, 군인으로서의 투철한 사명감과 강한 추진력을 바탕으로 국가를 위한 희생과 헌신에 대한 합당하고 책임있는 지원, 독립·호국·민주 3대 영역간의 균형을 통한 국민통합 기여 등의 보훈혁신 과제를 차질없이 마무리할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

한편 법무부 장관·환경부 장관 후보자는 국무위원으로서 국회 인사청문회를 거쳐 임명할 예정이다. 국가보훈처장은 31일자로 임명할 계획이다.

