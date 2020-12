목포대 교육혁신개발원, 교수공동체 성과보고회 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대 교육혁신개발원, 교수공동체 ‘edusapiens’ 성과보고회 개최

목포대학교(총장 박민서) 교육혁신개발원(원장 김희봉)은 지난 29일 오후 3시부터 ZOOM 화상회의를 통해 ‘교수공동체 edusapiens 성과보고회’를 개최했다고 30일 밝혔다.

교수공동체 edusapiens는 교원 3명 이상으로 팀을 구성해 학습자 중심의 효과적이고 매력적인 교육 방법을 연구하고 개발하는 것을 지원하는 프로그램으로 올해 18팀을 선발해 운영했으며, 각 팀은 약 4개월(9월∼12월)간 다양한 교육 방법을 연구 개발했다.

이번 성과보고회는 20명의 교원이 참여했으며, 내년에 신설될 문화콘텐츠학과 수업의 다차원적 강의 운영을 위한 ZOOM 활용 교수법 모형 개발, 비대면 수업 효율 제고를 위한 디지털 도구 활용 및 러닝 스페이스 구축 방안, 간호대학생 비대면 수업 유형에 따른 교수자와 학습자의 경험, 경영대 비대면 교육 선진화라는 주제로 총 4팀이 edusapiens 연구 활동에 대해 발표했다.

또한, 모든 참여자가 비대면 수업에서의 강의 방법 및 전략의 운영사례와 성과를 공유하는 자리를 가졌다.

성과보고회에 참여한 교수는 “같은 고민을 하고 계신 여러 교수님의 말씀을 들을 수 있어 좋았다”며 “수업 운영에 관한 다양한 정보들을 공유할 수 있어 좋았다”고 소감을 밝혔다.

한편, 교수공동체에 참가한 18팀의 교육 개발보고서는 내년 2월 중 교내 LMS에 탑재돼 공유할 예정이다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr