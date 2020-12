[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 마포구 <4급 전보>▲기획재정국장 박재숙 ▲관광일자리국장 양승열 ▲복지교육국장 박한호 ▲교통건설국장 이선희 ▲의회사무국장 김은영 <5급 전보>▲코로나19 재난관리상황반장 겸임 총무과장 조만호 ▲자치행정과장 김종오 ▲민원여권과장 서문석 ▲징수과장 윤민선 ▲세무1과장 김건탁 ▲일자리지원과장 이팔형 ▲여성가족과장 김명식 ▲교육지원과장 이용옥 ▲교통행정과장 남종운 ▲공덕동장 이정식 ▲도화동장 김영란 ▲염리동장 추연호 ▲합정동장 천원봉 ▲망원1동장 김운수 ▲성산2동장 이인숙 ▲상암동장 류필상 ▲마포1번가연구단장 직무대리 박용석 ▲문화체육과장 직무대리 송인수 ▲환경과장 직무대리 송금룡 ▲아현동장 직무대리 안제동 ▲신수동장 직무대리 박용석 ▲망원2동장 직무대리 박은한 ▲연남동장 직무대리 구주회 ▲아동청소년과장 직무대리 서길자

