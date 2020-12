[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 30일 오전 9시 30분을 기해 대설경보가 발효된 광주광역시에 이른 아침부터 눈이 수북이 쌓이고 있다. 낮 12시 기준 적설량은 16.1㎝로 관측됐다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr