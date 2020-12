신종 코로나바이러스감염증(코로나19)를 극복하기 위해 세계 각국이 백신과 치료제를 앞다투어 개발하고 있다. 국내 바이오벤처기업인 엔지캠생명과학은 미국 식품의약국(FDA)로부터 신약물질을 승인받아 임상 2상을 진행하고 있다. 2021년 새해를 앞두고 충북 제천 엔지켐생명과학 중앙연구소에서 연구원들이 코로나19 치료제 EC-18을 연구에 구슬땀을 흘리고 있다./제천=강진형 기자aymsdream@

