삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 1,000 등락률 +1.28% 거래량 9,610,272 전일가 78,300 2020.12.30 11:47 장중(20분지연) 관련기사 삼성·LG전자, 나란히 4분기 '好실적' 예고증시 매수세 1위 종목! 치료제 'ㅇㅇㅇㅇㅇ' 관련 대장 株 3선!황소장 이끈 동학개미, 수익률 '홈런' close 는 30일 오전 11시 30분 현재 전일보다 0.51% 오른 7만 8700원에 거래되고 있다. 거래량은 807만 5526주로 전일 거래량 대비 26.83% 수준이다. 삼성전자는 글로벌 IT기업으로 알려져 있다.

12월 30일 한국투자증권의 유종우 연구원은 '지난 3년간 예측 가능한 주주환원 정책을 펴왔고 내년 1월 발표될 주주환원 정책도 이러한 기조를 유지해 밸류에이션 상승에 기여할 것. 삼성전자 파운드리 사업 가치가 높아지고 있음. 삼성전자가 5nm 기술 수율 확보에 아직 어려움을 겪고 있기는 하지만 파운드리 시장 성장위 수혜 기대감으로 주가가 상승하고 있음. 5nm 수율 확보는 파운드리 사업 수익성 개선과 삼성전자 파운드리 사업의 경쟁력과 사업 가치의 추가 상승으로 이어질 것. '이라며 삼성전자의 목표가를 9만 2000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 삼성전자를 429만 4293주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 574만 5449주 순매도, 107만 508주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr