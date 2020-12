[아시아경제 김흥순 기자] 영국발(發) 변이 바이러스에 감염된 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자 2명이 추가로 나왔다.

30일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 80대와 20대 등 2명이 영국발 변이 바이러스에 감염된 것으로 확인됐다. 이로써 국내에서 확인된 영국발 변이 바이러스 감염자는 총 5명으로 늘어났다. 앞서 지난 22일 영국 런던에서 거주하다 귀국한 가족으로부터 확보한 검체 가운데 3명에게서 변이 바이러스가 나왔다.

이날 추가로 확인된 변이 바이러스 감염 사례 2건 중 1명은 국민건강보험공단 일산병원에서 '사후 확진' 판정을 받은 80대 남성이고, 또 다른 1건은 영국에서 아랍에미리트(UAE)를 경유해 입국한 20대 여성 사례로 알려졌다. 방대본은 이날 오후 브리핑에서 추가 사례에 대해 구체적으로 설명할 계획이라고 밝혔다.

