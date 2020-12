김종인 "與 성 비위·공천 뒤집기, 국민은 안다…보궐선거 승리할 것"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 30일 내년 서울·부산시장 보궐선거와 관련해 "국민의힘 쪽으로 결과가 나타날 수밖에 없다"며 승리를 자신했다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 당 공천관리위원회 첫 회의에 참석해 "최적의 후보를 발굴해달라"며 이 같이 말했다.

김 위원장은 "이번 서울·부산시장 보궐선거는 성폭행이란 아름답지 못한 행위로 발생하는 선거"라며 "그런데도 박원순 전 시장의 사인에 대한 경찰조사는 아무 결과도 없이 무혐의 처분되는 모습을 보이고 있다"고 비판했다.

그는 "특히 더불어민주당은 자기 당헌당규에다가 자기들 (문제) 때문에 선거를 하게 되면 공천자를 내지 않겠다고 했는데, 그걸 뒤집고 공천자를 내겠다고 한다"며 "국민들은 그 사실에 대해 너무나 명확한 진실을 알고 있다"고 지적했다.

김 위원장은 "공관위가 국민의힘에 최적 후보를 발굴하는데 노력하면 반드시 승리가 확실하다고 본다"며 "공관위에 참여하는 위원들이 많은 수고를 해달라"고 당부했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr