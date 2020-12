올해 가장 우수한 택배 업체는 우체국과 경동택배

[아시아경제 이춘희 기자] 올해 가장 우수한 택배 서비스를 선보인 회사는 우체국 택배로 조사됐다. 기업 간 택배 부분에서는 경동택배가 1위를 차지했다.

국토교통부는 택배 사업자 총 19개 업체를 대상으로 실시한 '2020년 택배 서비스 평가결과'를 30일 발표했다. 택배서비스 평가는 업체별 정보를 국민에게 제공하고 택배업체 간 서비스 경쟁을 유도하여 품질 향상을 도모하는 목적으로 2014년부터 매년 실시하고 있다.

이번 평가 대상은 일반국민이 주로 이용하는 일반택배(개인→개인, 홈?온라인쇼핑→개인) 업체 13곳과 기업 간 배송에 이용하는 기업택배 업체 12곳(기업→기업)이다. 분야를 구분해 한국표준협회가 전문평가단·고객사 평가 등을 거쳐 진행하였다.

평가 결과 일반택배 분양에서는 우체국 택배가 B2C(기업-소비자 간 배송)에서 A, C2C(개인 간 배송)에서 B++ 등급을 받으며 가장 높은 등급을 차지했다. 이어 CJ대한통운과 한진, 롯데글로벌로지스가 B2C에서 B++, C2C에서 B+로 다음으로 높은 평가를 받았다.

B2B(기업 간 배송)에서는 경동택배가 A+로 가장 높은 순위를 차지했다. 대신, 용마, 성화, 합동택배가 A+를 받으며 뒤를 이었다.

평가 항목별로는 신속성(93.7점) 및 화물사고율(98점) 부문에서 만족도가 높았다. 반면 피해처리, 콜센터 응대(VOC) 등의 고객 대응(73.6점) 부문에서는 소비자의 만족도가 낮은 것으로 나타났다.

아울러 택배 소비 증가로 인해 택배기사의 장시간·고강도 작업시 개선이 필요하고, 비대면 배송이 일반화되어 물품보관 장소 등 정보 제공 개선도 더욱 필요한 것으로 조사되었다. 택배기사 처우 수준 만족도는 지난해 74.6점에서 올해 65.0점으로 급락했고, VOC 응대 전체 평균도 87.1점에서 78.9으로 하락했다. 물품보관장소 안내 등 적극 지원성도 81.0점에서 70.0점으로 급격히 떨어졌다.

국토부 관계자는 "택배사별 평가 결과를 택배업체와 공유하고 택배서비스 품질 향상 및 소비자 권리보호를 위한 개선방안을 함께 모색해 나갈 계획"이라고 말했다.

