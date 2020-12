KIC, 국내 기관투자자들과 글로벌 주식·사모 투자전략 논의

[아시아경제 이민지 기자] 한국투자공사(KIC)는 지난 29일 오후 KIC 본사에서 국내 공공기관들의 해외투자 시너지 효과 창출을 위해 ‘공공기관 해외투자협의회(해투협)’ 제32차 회의를 온라인 화상회의로 개최했다고 30일 밝혔다.

이날 회의에선 국내 공공기관 해외투자 담당자들이 한 자리에 모여 올 한해 주요 글로벌 투자 전략을 점검하고, 투자 노하우를 공유하는 시간을 가졌다. 해투협은 국내 공공부문 투자기관들의 글로벌 투자 기회 발굴과 투자 노하우 및 정보 등을 공유하기 위해 지난 2014년 출범한 국내 최대의 기관투자자 협의체이다. 현재 참여기관은 KIC를 비롯해 우정사업본부, 공무원연금, 사학연금 등 총 24곳이다.

먼저 KIC 주식운용실은 올해 높은 성과를 달성한 ‘글로벌 코어(Core) 전략’의 도입 배경과 운용 현황을 참석자들에게 설명했다. 글로벌 코어 전략은 KIC가 지난해 초 도입한 장기 펀더멘털 투자 전략의 일환이다. 발표를 진행한 주식운용실은 회사의 본질가치에 기반한 투자는 시장의 단기적인 움직임에 편승하지 않고 장기적인 수익을 거둘 수 있다는 점을 강조했다.

사모주식투자실은 KIC의 공동투자 전략을 소개하고, 변화하는 사모주식 대응 전략과 글로벌 투자 트렌드를 함께 점검했다. 기관투자자들에게 최근 높은 관심을 받고 있는 혁신기업 투자 방안을 KIC의 내부 벤처투자 프로그램 사례를 통해 설명했다.

최희남 사장은 “KIC는 해외투자 정보 및 투자 노하우 공유 등 국내 투자자들과의 파트너십을 확대하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다”며 “오늘 발표한 주식운용실의 글로벌 코어 전략과 사모주식실의 공동투자 전략은 모두 높은 수익률을 기록하고 있는 KIC의 핵심전략으로 구체적인 내용을 회원사들과 직접 공유한 측면에서 의미가 크다”고 강조했다.

