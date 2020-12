신세계조선호텔, ‘그래비티 서울 판교, 오토그래프 컬렉션’ 오픈

[아시아경제 이승진 기자] 신세계조선호텔의 독자브랜드 호텔 '그래비티 서울 판교, 오토그래프 컬렉션'이 30일 오픈한다.

그래비티 서울 판교, 오토그래프 컬렉션(이하 그래비티)은 '잠들어 있는 일상을 깨우는 에너지' 라는 브랜드 철학을 가진 신세계조선호텔의 또 다른 독자브랜드 호텔이다.

경기도 성남시 판교 중심에 위치한 그래비티는 총 지하 6층~지상 19층 규모로 총 306개 객실과 총 3개의 식음업장, 연회장 '스페이스 볼룸', 실내수영장과 피트니스 및 GX룸 등 '그래비티 클럽'으로 구성됐다.

그래비티는 스페인 바로셀로나 출신의 인테리어 디자이너 라자로 로사 비올란이 중력이라는 브랜드 콘셉트를 공중부양과 균형이라는 두 키워드로 풀어내 호텔 공간을 완성시켰다.

객실 내에는 시그니처 L자형 소파 배치와 옷장, 욕실 각각 공간의 결합과 분리를 통해 객실을 더욱 효율적으로 활용할 수 있도록 했다. 레드, 그린, 그레이 등 색상 사용과 통창을 사용해 자연광을 만끽할 수 있도록 했다.

객실 침구는 조선 클라우드 컬렉션을 준비했다. 전 객실에는 '시몬스'의 뷰티레스트 컬렉션과 이탈리아 럭셔리 침구 브랜드인 프레떼를 적용해 최적의 편안함을 선사할 예정이다.

특히 최상위 객실인 그래비티 스위트에는 시몬스 뷰티레스트 컬렉션 최고급 라인인 블랙 클라쎄 비치를 통해 완벽한 숙면을 자랑함은 물론 다이닝 공간 내 별도의 칵테일바를 전면에 구성해 차별화했다.

또 그래비티는 시그니처 향인 '어웨이큰트웬티' 향을 브랜드에 맞춰 개발해 개성있는 베르가못 향과 청량한 그린 시트러스의 향을 조합해 호텔에 들어선 순간 매혹적인 숲으로 내딛는 경험을 선사한다.

호텔 2개층으로 이루어져 한층 여유있는 그래비티 클럽에서는 그래비티 데일리 핏, 타바타 등 다이나믹한 GX프로그램은 물론 아쿠아 액티비티, 싱잉볼 사운드테라피 까지 고객에게 다양한 테마 프로그램을 제안한다.

그래비티는 객실 안에서의 휴식뿐 아니라 다이닝과 함께 일상의 활력과 에너지를 더욱 느낄 수 있도록 신세계조선호텔의 노하우를 담아 다양한 식음업장(F&B) 3곳을 함께 운영한다. 라운지&바 '제로비티'와 뷔페 레스토랑 '앤디쉬', 일식 '호무랑' 등이다.

아울러 그래비티는 판교를 비롯한 분당 등 지역사회에 활력을 불어넣는 다양한 프로그램 등을 통해 커뮤니티 내 모던 허브를 지향하며 국내외를 대표하는 라이프스타일 호텔 브랜드로 운영해나갈 계획이다.

그래비티는 엔터테인먼트와 체험 콘텐츠를 제공하는 '그래비티 타임'과 취향별로 제안하는 커뮤니티 프로그램인 '그래비티 트라이브' 등을 통해 판교, 분당 등 지역사회 내 커뮤니티 공간으로 자리매김 한다는 계획이다.

김선희 그래비티 총지배인은 "신세계조선호텔이 새롭게 선보이는 라이프스타일 호텔인 그래비티 서울 판교는 편리하면서도 섬세한 조선호텔만의 고객서비스와 매력적인 소셜라이징 컨텐츠를 접목해 새로운 호텔 문화를 선도해나갈 것"이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr