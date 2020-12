도공, 해돋이 고객 찾는 옥계ㆍ동해휴게소 주요 장소 폐쇄

[아시아경제 유인호 기자] 한국도로공사는 정부의 연말연시 특별 방역 강화 대책에 맞춰 해맞이가 가능한 일부 고속도로 휴게소의 주요 구역을 폐쇄한다고 30일 밝혔다.

연말연시 해돋이 고객이 많이 찾는 동해고속도로 옥계ㆍ동해휴게소는 31일부터 내년 1월 1일까지 야외 데크 등에 안전 펜스를 설치해 고객 접근을 막게 된다.

이들 휴게소의 식당가와 카페 등 실내매장의 운영시간도 단축한다.

옥계휴게소는 해맞이 인파가 붐빌 수 있는 31일과 1월 1일 실내매장 영업을 중단하고 1월 2일 오전 8시 영업을 재개한다.

동해휴게소는 31일 오후 9시부터 1일 오전 9시까지 영업을 중단한다.

다만, 편의점과 화장실, 주유소는 24시간 정상 운영한다.

한편 도로공사는 1월 3일까지 이용객이 몰리는 장소에 전담 안내요원을 배치해 발열 체크를 하고 마스크 착용과 거리두기 준수를 유도할 방침이다. 밀집도가 높아질 수 있는 실내 푸드코트는 5인 이상의 동반 이용을 금지하고 테이블을 절반으로 줄여 운영한다.

도로공사 관계자는 "연말연시 이동을 자제하고, 휴게소를 방문하는 경우 마스크착용과 거리두기 등 방역 정책에 적극 협조해달라"고 말했다.

