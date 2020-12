코스맥스그룹, 장남 이병만·차남 이병주 대표 사장 승진…2세 경영 박차

[아시아경제 이선애 기자] 코스맥스그룹이 2세 경영에 박차를 가한다.

코스맥스그룹은 30일 2021년 정기 임원 인사를 단행, 창업주 이경수 회장의 장남인 이병만 부사장과 차남인 이병주 부사장을 각각 사장으로 승진시켰다. 앞서 코스맥스그룹은 지난 3월 이병만 부사장과 이병주 부사장을 각각 주력 계열사인 코스맥스와 지주사인 코스맥스비티아이 대표이사에 선임하면서 2세 경영을 본격화했다.

이병만 코스맥스 대표, 이병주 코스맥스비티아이 대표 사장 승진과 더불어 윤원일 코스맥스엔비티 대표이사, 전현수 코스맥스바이오 상하이 법인장, 김정희 쓰리애플즈코스메틱스 대표이사도 각각 사장으로 승진했다.

이어 양치연(코스맥스차이나 영업본부) 전무가 부사장으로, 이진우(코스맥스엔비티 마케팅본부), 김남중(코스맥스 생산본부), 김철희(코스맥스 마케팅본부), 최정호(코스맥스 디자인R&I), 고병수(코스맥스차이나 전략마케팅) 상무가 전무로 승진했다.

신규 임원으로는 윤상윤(코스맥스비티아이 인사기획), 신병모(코스맥스 마케팅본부), 남상범(코스맥스인도네시아 품질본부) 이사가 각각 선임됐다. 인사는 2021년 1월1일자로 총 33명이다.

승진 인사와 더불어 R&I센터의 임원 직급은 펠로우(Fellow) F1, F2 직급으로 세분화 된다. 이는 글로벌 시장에서 초격차 경쟁력을 확보하고 연구·개발(R&D)뿐만 아니라 디자인, IT 부문의 혁신을 기대하고 있다.

코스맥스 관계자는 “이번 정기 인사는 각 부문별 맞춤형 인재를 발탁해 신성장 경쟁력 확보의 의의가 있다”고 말하며 “고객사와의 신뢰는 물론 현장에서 검증된 능력을 바탕으로 내년에도 주목할만한 성과를 낼 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편, 코스맥스그룹은 1992년 설립된 화장품?건강기능식품?의약품 ODM(연구?개발?생산) 기업으로 한국을 비롯해 중국, 미국, 호주, 태국, 인도네시아에 진출해 있다. 지난해 그룹 매출은 약 2조원을 넘어섰으며 화장품 ODM 부문에서 세계 1위로 평가받고 있다.

