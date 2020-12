서울시 공개·경력 공무원 합격자 291명 발표 … 여성 51.2%

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 30일 '2020년도 제3회 공개경쟁 및 경력경쟁 임용시험' 최종 합격자 291명 명단을 확정·발표했다.

올해 3회 시험의 경우 당초 35개 모집단위에 총 284명을 선발할 예정이었으나, 동점자·양성평등합격제도 적용으로 예정 인원보다 7명 많은 291명을 최종 합격 결정했다.

이번 합격자들은 지난 10월17일 필기시험과 12월 9~15일 면접시험을 거쳐 평균 62.0대 1의 경쟁률을 뚫고 최종 합격했다.

합격자 중 여성이 149명으로 51.2%를 차지했고, 연령별로는 20대가 181명, 61.2%로 가장 많았다.

또 최고령 합격자는 일반토목 7급에 응시한 48세, 최연소 합격자는 전기시설(고졸) 9급으로 합격한 18세였다.

지역별 합격인원은 서울 지역 합격자가 56.4%(164명)로 가장 많았으며, 이어 경기 23.0%(67명), 인천 2.7%(8명) 등의 순이었다.

특히 올해 1~3회 서울시 임용시험 전체 합격자 3229명 중 서울 지역 합격자는 58.5%인 1888명으로, 타 시·도와 시험일자를 통일하기 전인 2018년 28.4%보다 30.1%포인트 증가했다.

서울시는 내년에 2회의 정기 공채를 실시할 예정이며, 필기시험 일자는 2021년 6월5일과 10월16일로 예정이다.

한영희 서울시 인재채용과장은 "이번 임용시험을 통해 다양한 분야에서 전문성과 공직적합성을 두루 갖춘 인재들을 모집했다"며 "2021년에도 공정하고 투명한 채용 과정을 유지하고, 서울시정을 이끌어 나갈 진취적인 공직자를 채용할 수 있는 시스템을 개발하겠다"고 말했다.

