[클릭 e종목]"코웨이, 국내 실적 정상화·해외 매출 확대 기대"

신한금융투자 보고서

[아시아경제 이민지 기자]신한금융투자가 30일 코웨이 코웨이 021240 | 코스피 증권정보 현재가 71,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 72,700 2020.12.30 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"코웨이, 4분기 실적 모멘텀 돋보여"[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일코웨이, 3분기 영업이익 1686억… 전년比 20.2%↑ close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 10만원을 유지했다. 국내 영업 정상화에 따른 안정적인 실적 성장과 가파른 해외 법인 성장을 고려했을 때 추가적인 상승 여력이 충분하다는 판단에서다.

4분기 코웨이 코웨이 021240 | 코스피 증권정보 현재가 71,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 72,700 2020.12.30 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"코웨이, 4분기 실적 모멘텀 돋보여"[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일코웨이, 3분기 영업이익 1686억… 전년比 20.2%↑ close 의 매출액은 8483억원으로 지난해 같은 기간보다 6.8% 늘었다. 영업이익은 지난해 4분기 퇴직충당금 770억원을 반영한 것과 관련해 일회성 비용 기저효과로 지난해 같은 기간보다 197.3% 성장한 1327억원이 예상된다. 계정 수는 국내 634만, 해외 193만으로 각각 1%, 31.1% 늘었을 것으로 추정된다. 해외법인 매출액은 2463억원으로 지난해 대비 29.8%가량 증가했을 것으로 보인다. 매출 비중은 29%로 확대됐을 것으로 보인다.

CS닥터 정규직 전환과 함께 국내 영업 정상화가 기대된다. CS닥터 파업으로 인해 영업력이 위축되면서 국내 부문 실적이 부진했지만 정규직 전환으로 본격적인 국내 영업 정상화가 예상된다. 아이콘 정수기, 가습기, 공기청정기 등 신규 제품 출시 효과도 기대된다. 내년 별도 매출액은 올해대비 2.3% 성장한 2628억원을 기록할 것으로 추정된다.

해외법인의 고성장도 긍정적이다. 내년 해외법인 매출액은 1조1222억원으로 올해대비 29.2% 증가할 것으로 전망된다. 말레이시아 법인 매출액이 8890억원으로 올해대비 30% 성장할 것으로 추정된다. 미국에서는 뉴욕타임스 소비자리포트에서 코웨이 코웨이 021240 | 코스피 증권정보 현재가 71,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 72,700 2020.12.30 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"코웨이, 4분기 실적 모멘텀 돋보여"[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일코웨이, 3분기 영업이익 1686억… 전년比 20.2%↑ close 가 최고 공기청정기 1위와 2위에 선정됐는데 브랜드 이미지 구축으로 지속적인 매출 증가가 예상되는 부분이다. 이세웅 신한금융투자 연구원은 “해외시장의 성공적인 진출로 총 계정수 증가와 실적 동반 성장이 전망된다”며 “해외 매출 확대로 밸류에이션 재평가도 기대된다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr