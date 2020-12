서울시 "낡은 저층주택 집수리, 전문가에게 의뢰하세요"

[아시아경제 임온유 기자] 낡은 저층주택 집수리를 위한 전문적 지원을 위해 서울시가 '집수리전문관'을 개편했다고 30일 밝혔다.

집수리전문관은 사용승인일 기준 10년이 경과한 4층 이하 저층주택 거주자의 주거환경개선을 위해 주택을 직접 방문·상담하는 전문가 집단이다. 2016년 3월부터 직접 찾아가는 현장 상담서비스를 시행 중이다.

설계 분야 전문가인 건축사·집수리 관련업체로만 구성했던 집수리전문관에 시공 분야 전문가인 건축시공기술사(15명)를 새로 선발해 투입하고, 전문가 인원도 기존 71명에서 총 110명으로 약 1.5배로 늘렸다.

개편된 집수리전문관은 ‘찾아가는 상담서비스’, ‘가꿈주택사업’ 등을 통해 저층주거지 주택 진단 및 외관 디자인 자문과 집수리 지원사업 안내 등 다양한 역할을 수행한다. 특히, 새로 투입된 건축시공기술자들은 주택 보수, 리모델링 등 보다 전문적인 집수리 상담을 할 계획이다.

시는 건축사·건축시공기술자 등 전문가들이 서울시의 집수리 지원제도를 숙지하고 주민들에게 보다 알기 쉽게 알려줄 수 있도록 안내서를 제작하고 교육도 실시하겠다고 설명했다.

한편, 집수리 상담을 받고 싶은 시민은 서울시 집수리닷컴에서 찾아가는 상담서비스를 신청하면 집수리전문관이 직접 집으로 방문해 저층주거지 노후주택 진단을 받을 수 있다. 또한, 집수리닷컴을 통해 집수리 비용에 대한 융자를 지원받을 수도 있고, 온·오프라인 아카데미를 통해 집수리 교육도 받을 수 있다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr