'2020 MBC 방송 연예대상' 김강훈·고은아, 신인상 수상…"상 받을 줄 몰랐다"

[아시아경제 김봉주 기자] '2020 MBC 방송 연예대상'에서 배우 김강훈·고은아가 신인상을 받았다.

29일 오후 상암동 MBC 공개홀에서 열린 이번 시상식에서는 올해 MBC 예능 프로그램에서 활약상을 인정받은 김강훈과 고은아가 신인상을 수상했다.

'복면가왕', '선을 넘는 녀석들 리턴즈', '전지적 참견시점' 등에 출연한 김강훈은 가족들에게 감사함을 전한 뒤 "더 좋은 배우로 작품에서 만나겠다"고 소감을 밝혔다.

'전지적 참견 시점'에 출연한 고은아는 "상 받을 줄 몰랐다"면서 얼떨떨한 심정을 전해 눈길을 끌었다.

한편 이날 '라디오 부문' 신인상은 MBC 표준FM '원더풀 라디오 강수지입니다'의 강수지, MBC FM4U '전효성의 꿈꾸는 라디오'의 전효성, MBC 표준FM '표창원의 뉴스 하이킥'의 표창원이 받았다.

이날 MC는 방송인 전현무와 코미디언 장도연, 배우 안보현이 맡았다. 시상식은 신종 코로나바이러스 감염증을 고려해 방영 수칙을 준수, 시상과 수상은 비접촉 형태로 진행됐다.

