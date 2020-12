[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 70년간 발자취를 담은 '한국은행 70년사'의 영문판을 발간했다고 29일 밝혔다.

한은 창립 70주년에 맞춰 지난 6월12일 발간된 70년사는 한국경제의 발전 과정과 한은 창립, 기능·역할에 대한 변천 과정을 담고 있다. 이번에 발행된 영문판은 해외 중앙은행과 국제기구, 각국 대사관, 국내외 대학, 연구소 등에 배포된다. 한은 영문 홈페이지에도 수록될 예정이다.

한은은 "한국 경제 발전과 한은 변천사에 대한 해외 주요기관의 이해도를 높이는 데 기여할 것"이라고 전했다.

