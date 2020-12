광양시, 지속가능 교통도시 평가 ‘우수기관’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 국토교통부가 주최하고 한국교통연구원에서 주관한 올해 ‘지속가능 교통도시 평가 시상식’에서 우수기관으로 선정돼 기관표창을 받았다고 밝혔다.

지속가능 교통도시 평가는 매년 ?지속가능 교통물류 발전법? 제15조에 따라 인구 10만 이상 지자체를 대상으로 시행하고 있다.

지속가능 교통도시 현황과 교통정책에 대해 환경·사회·경제 3개 부문 32개 지표(현황평가 20개 지표, 정책평가 12개 지표)를 기준으로 평가를 실시해 연말에 최종평가를 바탕으로 입상도시를 선정한다.

이번 수상은 대중교통 활성화를 위한 초?중?고등학생 100원 시내버스 시행, 교통약자를 위한 100원 택시 및 장애인 콜택시 운영, 보행자 중심의 대각선 및 고원식 횡단도로 설치, 어린이 보호구역 지정 및 자전거도로 개선사업과 승강장 신규설치 등 대중교통 인프라 개선사업, 동절기 보온시설(온열의자 포함) 설치, 교통문화지수 향상을 위한 홍보 등 다양한 시책추진과 교통인프라 확충 등이 좋은 평가로 이어졌다.

박양균 교통과장은 “지속가능 교통도시를 만들기 위해 꾸준하게 노력하고 있다”며, “새해에도 새로운 시책 개발과 교통관련 시설을 더욱 확충하여 대중교통 발전에 기여하겠다”고 말했다.

