곡성군, 죽곡면에 2030년까지 산림경영단지 조성

산림조합과 선도 산림경영단지 조성사업 업무협약 체결

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 선도 산림경영단지 조성사업의 효율적 추진을 위해 29일 곡성군산림조합과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

곡성군은 지난 9월 산림청 공모사업인 선도 산림경영단지 조성사업에 최종 확정됐다. 이에 따라 2021년부터 2030년까지 죽곡면 하한리, 고치리 일대 611ha 산림 일대를 대상으로 사업을 추진하게 된다.

국비 70%를 포함해 총 75억을 투입하며 입목 생산, 조림, 숲 가꾸기, 임산물 특화재배단지, 임도 조성 등이 진행된다.

협약서에는 곡성군과 곡성군산림조합이 사업의 공동목표인 단지의 효율적 경영과 사유림 활성화를 위해 양 기관이 긴밀하게 협력하고 지원하기로 한다는 내용이 담겼다.

또 사업추진의 구체적인 방법과 내용은 상호 협의하여 결정하기로 한다는 조항도 명시됐다.

군 관계자는 “이번 협약으로 추진되는 선도 산림경영단지 조성사업을 성공적으로 완료해 산림소유자와 지역주민에게 도움이 되는 산림경영모델이 됐으면 한다”고 말했다.

