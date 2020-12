[아시아경제 조현의 기자] 제11대 차의과학대학교 총장에 차의과학대 의무부총장이자 성광의료재단 의료원장인 김동익 교수가 선임됐다.

학교법인 성광학원은 29일 "지난 24일 이사회를 열고 김 교수를 신임 총장으로 선임했다"고 밝혔다.

김 신임 총장은 내년 2월 1일 임기를 시작한다.

그는 연세대학교 의과대학과 대학원을 졸업하고, 연세대학교 의과대학 영상의학교실 교수, 세브란스병원 진료부원장, 연세의료원 기획조정실장 등을 역임했다. 2016년 분당차병원 병원장으로 취임한 후 지금껏 성광의료재단 의료원장과 차의과학대학 의무부총장을 맡아왔다.

