[아시아경제 김효진 기자] 도규상 금융위원회 부위원장(가운데)이 29일 서울 중구 DB손해보험 콜센터를 방문해 연말연시 특별 방역 현황을 듣고 있다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr