HDC현산, 임직원 끝전모금액 1억5000만원 기부

[아시아경제 유인호 기자] HDC현대산업개발은 임직원 급여의 끝전을 기부한 모금액 1억5500여만원을 초록우산 어린이재단 등에 전달했다고 29일 밝혔다.

HDC현대산업개발은 2015년부터 임직원이 자발적으로 참여하는 ‘끝전나눔 사랑실천 캠페인’을 통해 매월 급여 실수령액 중 1만원 미만의 잔액을 모금하고 있다.

임직원이 기부한 금액만큼 회사가 같은 액수를 더하는 방식인 매칭그랜트를 통해 금액을 더해 올해 총 1억5500여만원을 마련했다.

HDC현대산업개발은 나눔 활동에 참여한 임직원을 대상으로 기부처를 추천받고 투표를 통해 초록우산 어린이재단, 사회공동복지모금회, ㈔탁틴내일, ㈔헝겊원숭이운동본부, 작은문화공동체 다솔, 한국자원봉사문화, 잭과 콩나무, 한국청소년재단, ㈔비에프월드, ㈔한국제이티에스 등 10개 기관에 모금액을 기부하기로 했다.

올해의 경우 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 별도의 전달행사 없이 비대면으로 기부금을 전달했다.

끝전나눔 사랑실천 캠페인에 참여하고 있는 수원 센트럴 아이파크자이 현장의 조석곤 매니저는 “이번에 추천한 초록우산 어린이재단이 동료들의 투표를 통해 기부처로 최종 선정돼 더욱 뜻깊다”며 “코로나19로 모두가 힘든 시기지만 임직원의 정성이 하나로 모여 어려운 이웃에 사랑을 전할 수 있어 감사하다”고 소감을 전했다.

한편 HDC현대산업개발은 ‘더 나은 삶에 대한 믿음’이라는 그룹 슬로건에 따라 ‘끝전나눔 사랑실천 캠페인’을 비롯 사회공헌활동을 활발히 추진하고 있다.

