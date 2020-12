네이버·카카오가 '요기요' 인수에 시큰둥한 까닭은

[아시아경제 부애리 기자] 2조원 가치에 달하는 국내 2위 배달 앱 '요기요'가 매물로 나오면서 새 주인이 누가 될 것인 지에 대한 업계의 이목이 집중되고 있다.

공정거래위원회는 28일 요기요를 경영하던 독일 딜리버리히어로(DH)에게 "배달의민족을 인수하려면 요기요 지분을 6개월 내에 매각하라"는 조건부 승인 결정을 내렸다. 공정위는 DH가 배민과 요기요를 모두 가질 경우 사실상 독점 체제가 된다고 판단했다. DH 측도 수용 의사를 밝혔다.

'요기요'를 인수할 후보로는 네이버, 카카오 쿠팡 등의 대기업들이 거론되고 있다. 특히 '주문' 서비스를 하고 있는 네이버, 카카오가 요기요를 인수해 사업적 시너지를 노릴 지 여부가 관심이다.

네이버는 '동네시장 장보기 배달 서비스', '스마트 주문' 등 배달 서비스를 운영하고 있다. 또 네이버는 지속적으로 배달앱 업체에 대한 투자를 했다. 최근에는 배달대행 서비스 '생각대로' 모기업 인성데이타에 400억원을 투자해 지분 10.3%를 확보했다. 2017년에는 배달의민족 운영사인 우아한형제들과 배달대행 서비스 '부릉'을 운영하는 메쉬코리아에 각각 350억원, 240억원 등 총 590억원을 투자했다. 카카오도 카카오톡 앱에서 '주문하기' 서비스를 운영하고 있다.

다만 네이버와 카카오 모두 현재 '요기요' 인수에 대해서는 선을 긋고 있는 상태다. 네이버 관계자는 "현재는 인수에 관심이 없고, 계획도 없는 상태"라고 밝혔다. 카카오 관계자 역시 "인수를 검토한 바 없다"고 말했다.

네이버, 카카오가 섣불리 '요기요' 인수에 나서기 힘든 것은 감당해야 할 '리스크'가 많기 때문인 것으로 보인다. 배달앱의 경우 소상공인 수수료 문제부터 플랫폼 노동자 문제 등 사회적 논란에서 자유롭지 못하다. 여론에 민감한 대기업들의 경우 주저할 수 있는 부분이다.

또 배달 앱을 인수할 경우 포털 수장들이 국회 국정감사에 불려 다닐 가능성 또한 더욱 높아진다. 국감은 포털 기업들에게는 달갑지 않은 자리다. 매년 국감 때마다 과학기술정보방송통신위원회, 정무위원회 등 국회 상임위에서는 네이버·카카오 대표의 출석 문제가 거론된다. 한성숙 네이버 대표의 경우 4년 연속 국감에 출석했다. 한 대표는 올해 국감에서는 네이버의 쇼핑·동영상 검색 알고리즘 조작 논란에 대한 질의를 받았다. 여민수 카카오 공동대표 역시 지난해 과방위 국감에 증인으로 출석해 조국 법무부 장관 임명 과정에서 불거진 실시간 검색어 조작 논란에 대해 설명했다.

업계 관계자는 "배달 앱 같은 경우는 여론에 민감한 대기업이 쉽게 뛰어들 사업이 아니다"라면서 "사업적 시너지를 생각하면 고려할 만 하지만 역풍을 맞을 가능성도 생각해야 하기 때문"이라고 말했다.

