아시아나항공, 국내 첫 백신 완제품 수송…러 '스푸트니크V' 운송

국내 위탁생산 러시아제 백신 수송

[아시아경제 유제훈 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,210 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,270 2020.12.29 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 산업은행 대상 전환사채 600억 발행아시아나항공, 검색 상위 랭킹... 주가 2.68%통합 한 발짝 더…오늘부터 대한항공-아시아나 연결 탑승수속 close 이 국내 최초로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 완제품을 수송했다.

아시아나항공은 29일 오전 10시20분 인천발 러시아 모스크바행 화물기 OZ795편으로 코로나19 백신 완제품을 운송했다. 지난 25일 첫 수송 이후 두 번째다.

아시아나항공이 수송한 백신은 러시아에서 개발한 '스푸트니크V'로, 국내 제약업체인 한국코러스(지엘라파 자회사)가 위탁 생산한 물량이다.

아시아나항공은 이번 백신 수송을 위해 운송 초기 단계부터 화주, 대리점과 함께 파트너십을 맺고 포장부터 운송까지 전 과정에 걸쳐 컨설팅을 진행했다. 스푸트니크V는 영하 20도로 보관 운송이 필요한 제품이어서 생산공장, 인천화물터미널, 항공기, 모스크바화물터미널에 이르는 운송 전과정에서 콜드체인(냉동·냉장 운송체계) 유지에 주의를 기울였다는 게 회사 측 설명이다.

아시아나항공은 앞서 지난 9월부터 화물 운송 전문인력으로 백신 태스크포스(TF)를 조직, 코로나19 백신 수송을 준비해 왔다. 구체적으론 특수 컨테이너 업체 계약을 통한 운송수단 준비, 인천공항 화물터미널 내 특수창고시설 재정비 및 확충, 해외지점 콜드체인 시설 현황 점검, 드라이 아이스 특별허가 신청을 위한 관계기관 협의 등이다.

아시아나항공은 "특수 컨테이너 업체 5곳과의 계약을 통해 극저온(영하 60도 이하), 냉동(영하 20도), 냉장(영상 2~8도) 수송이 모두 가능한 콜드체인을 구축했다"면서 "철저한 준비로 수송을 성공적으로 마쳐 백신 수송 능력을 입증했고, 이를 바탕으로 국내 백신 도입이 시작되면 보다 안전하게 국민에게 전달되도록 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr