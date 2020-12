한국여자프로골프협회(KLPGA)가 골프 인재 육성에 나섰다.

28일 "울산 유곡중학교와 전북 고창중학교에 드라이빙레인지를 지어줬다"고 전했다. 서울 강북중학교에 이어 벌써 3번째다. 골프채와 골프공 등 각종 용품까지 전달했다. 2015년부터 학교에 골프 훈련시설 구축을 지원하는 골프 환경 조성 프로젝트 'KLPGA To YOU' 사업의 일환이다. 이영미 부회장은 "선수뿐만 아니라 골프산업의 중심이 되는 인재들이 나오기를 바란다"고 했다.