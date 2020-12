[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 28일 오후 양천구청 5층 열린참여실에서 서울시 안전상을 수상한 신영시장 상인회 측에 상패 및 매달을 전달했다.

서울시가 시민 안전에 기여한 공적이 큰 시민 및 단체에 수상하는 ‘서울특별시 안전상’에서 양천구 신영시장이 선정돼 수상했다.

코로나19 예방을 위한 방역 활동, 안전물품(손소독제, 비누, 마스크 등)을 제작·배부, 안전쇼핑 행동지침 카드뉴스 캠페인 등 다양한 활동으로 코로나19 상황에 대응한 점이 높이 평가됐다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr