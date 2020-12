[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 여주시 능서면 백석리와 내양리를 연결하는 지방도 341호선 2.5km 구간이 28일 정오 개통됐다.

이번에 개통된 백석~내양 구간은 1차선, 2차선이 뒤섞여 있어 사고 위험이 존재했다. 차로 폭이 좁고 굴곡이 심해 양쪽 차로에서 차량이 동시에 지나가는 게 불가능한데다 보도가 없는 구간도 있어 민원이 빈번했다.

이에 도는 지난해 1월 총 107억원을 투입해 도로 개선 공사에 들어갔다.

도 관계자는 "공사 기간 동안 교차로 개선, 선형 개량, 보도설치 공사를 동시에 진행해 새롭게 확장, 보강한 뒤 도로를 개통했다"고 설명했다.

도는 이번 개통 도로가 인근 중부내륙고속도로, 42번 국도 이용으로 이어져 지역 경제 활성화에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr