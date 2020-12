[신간 안내] <월가의 승자들> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆월가의 승자들= 월스트리트의 거물 최고경영자(CEO) 11인의 투자철학과 삶을 담았다. 책에서 소개하는 인물은 존 보글 뱅가드그룹 설립자, 데이비드 루벤스타인 칼라일 그룹 회장, 로이드 블랭크페인 골드만삭스 전 회장, 제임스 고먼 모건스탠리 회장, 마이클 블룸버그 블룸버그통신 설립자, 레이 달리오 브리지워터 어소시에이츠 회장, 제이미 다이먼 제이피모건 체이스 회장 등이다. 이들이 어떤 성장기를 거쳤는지, 월스트리트에 진출한 계기는 무엇이었는지, 이들은 어떤 위기와 실패를 겪고 또 재기할 수 있었는지, 투자 철학은 무엇이었는지 등을 소개한다.(최정혁 지음/삼성경제연구소)

◆시장의 속성= 집값이 역대 최고치로 치솟으면서 논란이다. 정부의 규제가 오히려 부동산 시장을 망치면서 부작용을 낳았다며 차라리 시장에 맡기고 정부는 손을 놓으라는 주장이 나온다. 시장에 맡겨두면 모든 경제적 문제를 해결할 수 있을까. 시장은 그냥 놔두면 알아서 잘 돌아갈까, 가장 효율적인 거래 방식은 무엇일까, 시장은 모든 일에 유익하며 경쟁은 항상 좋은 것인가. 시장을 둘러싼 모든 쟁점을 살펴본다.(레이 피스먼 지음ㆍ티머시 설리번 지음/김홍식 옮김/부키)

◆처음 주식= 초보 투자자가 알아야 할 주식 투자의 기본 개념부터 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 실질적인 투자 방법까지 다뤘다. 글쓴이는 사업보고서를 시작으로 재무제표, 손익계산서 등 투자의 기본이 자료들을 우선 소개한다. 이를 통해 회사가 무슨 일을 하는지, 얼마나 돈을 벌고 잃었는지 알아보는 것이 우선 중요하다고 강조한다.(챔(최민) 지음/이콘)

