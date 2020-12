이혜훈 "文 사과 제대로 마무리해야…秋등 관련자 처벌 필요"

[아시아경제 이지은 기자] 서울시장 후보 출마를 선언한 이혜훈 전 국민의힘 의원이 문재인 대통령의 검찰총장 관련 사과에 대해 "사과를 제대로 마무리하라"고 지적했다.

이 전 의원은 27일 페이스북을 통해 "아예 사과가 없었던 것보다는 낫지만 사과의 내용, 방식, 절차 어느 하나 진정한 사과라고 보기 어렵다"며 이같이 말했다.

그는 "진정한 사과란 구체적인 재발방지 약속과 함께 잘못한 사람 처벌로 완성된다"며 "지난 1년 동안 지휘, 감찰, 인사, 징계 등등 온갖 수단을 다 동원해서 '살아 있는 권력을 수사하는 검찰총장 찍어내기'에 올인하고서 완패한 법무장관과 그 수족들이 각자의 잘못에 합당한 벌을 받지 않는다면 대통령님의 사과는 쇼에 불과하다"고 지적했다.

이 전 의원은 "적어도 법무부와 검찰에서 감찰이나 징계처리를 주도한 사람들에 대해서는 그 행위에 상응하는 처벌과 인사조치가 이뤄져야 한다"며 "다시는 이런 일이 발생하지 않도록 대통령의 책무를 다하겠다는 대국민 약속이 없으면 대통령님의 사과는 헛방이 된다"고 꼬집었다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr