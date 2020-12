[아시아경제 권재희 기자] 캐나다에서도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변종이 발견됐다.

26일(현지시간) 주요 외신에 따르면 캐나다 온타리오주 보건당국은 영국에서 처음 발견된 코로나19 변종 바이러스에 감염된 2건의 사례를 발견했다고 밝혔다.

영국 정부는 변종 바이러스가 기존 바이러스보다 전염력이 최대 70%까지 강하다는 분석을 내놓은 바 있다.

현재 변종 바이러스는 유럽을 중심으로 세계 각국으로 퍼져나가고 있어 우려를 키우고 있는 상황이다.

