세종연구소 "김정은 올해 공개활동 53차례…코로나19 여파"

25일 세종연구소가 발표한 '2020년 김정은 위원장 공개 활동 특징과 함의' 논평에 따르면 올해 북한 매체를 통해 확인한 김 위원장 공개 활동은 총 53차례(12월 17일 기준)였다.

통일부의 '김정은 위원장 동향 분석'과 비교해 보면 2012년 집권한 이후로 최저치를 기록했다.

가장 활발하게 행보를 보였던 2013년 공개 활동 212회 대비 4분의 1 수준에 불과했다. 2019년 85회와 비교해도 공개 활동이 줄었다.

주요 현장을 직접 방문하는 현지 지도는 올해 초 순천린비료공장 건설 현장을 비롯해 총 8회 진행했다. 보건의료·자연재해 현장을 중심으로 이뤄졌다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 김 위원장이 공개 활동이 위축된 것으로 분석했다.

최은주 세종연구소 연구위원은 "올해는 코로나19 상황에서 방역 위험을 감수하면서 현지를 방문하는 공개 활동을 줄인 것으로 보인다"며 "회의 주재를 통한 실태 파악 등이 주로 이뤄졌다"고 설명했다.

