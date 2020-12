[포토]얼굴 없는 기부 천사 중랑구 면목본동에 ‘사랑의 김치 100박스’ 전달

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 지난 21일 얼굴없는 기부천사로부터 김치 100박스를 전달받았다고 밝혔다.

얼굴도 이름도 밝히지 않은 익명의 후원자는 사랑과 온기를 담은 김치 100박스를 면목본동 주민센터에 택배로 보내왔다.

이 김치는 코로나19로 어려움을 겪는 홀몸어르신 100가구에 전달됐다.

2017년에 김치와 라면 100박스 기부를 시작으로 2018년에는 김치, 라면, 떡국떡 100박스를 보내 온 익명의 기부천사는 지난 9월에는 홀로 추석을 보내야할 어려운 이웃들을 위해 라면 100박스를 기부한 바 있다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19로 어려운 시기에도 불구하고 매년 따뜻한 마음으로 후원해 주는 기부자에게 깊은 감사를 드린다”며 “이처럼 많은 기부천사의 나눔 실천은 따뜻한 중랑구를 만드는데 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr