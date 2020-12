고흥군, 군민 편의 위해 야간 민원 처리 실시

군청민원실 매주 화·목요일 오후 9시까지





[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 내년 1월 5일부터 민원인의 편의 증진을 위해 ‘화목한 야간 민원실’을 운영한다고 24일 밝혔다.

'화목한 야간 민원실'은 2021년 군민 행복 더하기 신규시책의 목적으로 평일 근무시간에 민원실 방문이 어려운 직장인, 맞벌이 부부, 학생 등의 불편을 해소하고자 실시할 계획이다.

운영 시간은 매주 화, 목요일 오후 9시까지 군청 종합민원과에서 실시하며, 대상 업무는 △여권 신청 △전입세대 열람 △인감증명서 △본인서명사실확인서 △주민등록 등본 발급 등 총 24종의 서비스를 받게 된다.

군 관계자는 “야간 민원실 운영으로 평일 근무시간 이외에 급하게 민원을 처리해야 하거나, 근무시간을 놓치시는 군민에게 큰 도움이 될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 군민들이 공감하고 감동할 수 있는 민원 편의 시책 발굴에 최선을 다해 군민에게 친숙하고 행복한 민원실로 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, 고흥군은 야간 민원실 운영으로 군민의 시간적 경제적 어려움이 해소되고 무인민원발급기 이용이 불가능한 군민 등의 불편이 감소 될 것으로 기대하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr