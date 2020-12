[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오전 폐지수집 어르신을 찾아 직접 뜬 목도리를 둘러드렸다.

채 구청장은 이 날 사회복지협의회, 여성단체연합회, 대한적십자회, 좋은이웃들 자원봉사자들과 함께 폐지 줍는 어르신을 위해 샌드위치와 목도리를 직접 제작, 크리스마스 사랑물품 나눔활동에 나섰다.

채현일 구청장은 어르신에게 추운 날씨에 어떻게 지내시고 계신지 여쭈며, 어르신에게 적합한 일자리 챙겨드릴 것을 관계부서에 당부했다.

또 구민 한 분 한 분 모두에게 따스한 겨울에 되도록 더욱 세심히 챙기겠다고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr