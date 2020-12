[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자 3명이 추가 발생해 누적 확진자가 총 969명으로 늘었다.

967번 확진자는 북구 두암동 거주자로 에버그린실버하우스(요양원) 관련자로 이곳과 관련된 확진자는 총 30명(1명 사망)으로 늘었다.

북구 문흥동 주민인 968번은 유사방문판매와 관련자로 확인됐다.

969번은 미국에서 입국한 해외입국자로 광주 도착 즉시 5·18교육관에 시설 격리해 실시한 검사에서 양성 판정을 받았다.

한편 광주지역에서는 이날 앞서 발표한 10명을 포함해 현재까지(오후 6시 기준) 13명이 추가확진 판정을 받았다.

