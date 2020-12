강은희 대구시교육감, 크리스마스 이브에 아동복지시설 생필품 전달

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 강은희 교육감이 24일 오후 연말을 맞아 아동복지시설 2곳(봄의 집, 희망의 집)을 방문해 생필품 등을 전달했다고 밝혔다.

이날 강 교육감의 방문은 코로나19 확산세를 감안, 방문 인원을 최소화하고 마스크 및 장갑을 착용하는 등 방역 지침을 철저히 준수하는 가운데 진행됐다.

강은희 교육감은 "올해 코로나19로 등교수업과 원격수업을 반복하면서 아이들과 복지시설 관계자들께서 어려움이 많았을 줄 안다. 아이들이 꿈과 희망을 잃지 않고 건강하게 자랄 수 있도록 대구교육청에서도 최선을 다하겠다"고 격려했다.

한편, 강은희 교육감과 대구시교육청 직원들은 12월초 자발적으로 연말 불우이웃 돕기 성금 310여만원을 모금해 '희망 2020 나눔 캠페인'에 기부했다.

