여수교육지원청에 김해룡 신임 교육장 발령

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 24일 여수교육장에 김해룡 순천교육지원청 학교지원센터장을 내년 1월 1일 자로 전격 발탁 임용했다고 밝혔다.

이번 인사는 지난 4일 뇌출혈로 별세한 고 김용대 전 여수교육장의 자리를 장기간 공석으로 둘 수 없어 김해룡 순천학교지원센터장을 후임 교육장으로 서둘러 임명한 것이다.

김해룡 신임 교육장은 1965년생으로, 김갑수 목포교육장에 이어 젊고 활기찬 교육행정으로 급변하는 전남 교육환경에 능동적으로 대응하는 장석웅 교육감의 인사 스타일을 반영한 결과다.

도교육청은 이번 임용이 주요보직추천위원회를 가동해 혁신전남교육의 철학과 정책을 학교 현장에 구현할 수 있는 인재 선발에 초점을 맞춰 진행했다는 입장이다.

장석웅 교육감은 “급변하는 최근의 교육환경에 대응하기 위해 장기간의 교육장 부재는 바람직하지 않아 후임 교육장을 서둘러 임명했다”며 “교육에 대한 전문성과 민주적 리더십을 바탕으로 혁신전남교육을 이끌어 여수교육 발전에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr