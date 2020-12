부산 기장군해조류육종융합연구센터·동아대 항바이러스 의약연구소 협약

‘해조류 유래 생리활성 화합물질 탐색’ 공동 추진

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군 해조류육종융합연구센터는 12월 23일 해양바이오산업의 활성화를 위해 항바이러스 의약연구소와 ‘해조류 유래 생리활성 화합물질 탐색’ 협약을 체결했다.

항바이러스 의약연구소(소장 조종현교수)는 동아대 부설연구기관으로 2019년에 설립돼 12명의 연구진을 중심으로 바이러스와 대사성 질환 치료제 개발을 목표로 운영되고 있다.

해양과학기술원(KIOST), 서울대, 한국화학연구소, 에스티팜(주), 대구경북과학기술원, Brain Korea 21+, Brain Busan 21+, 동아대 등과 국내 네트워크를 형성했다. 미국 Emory 대학교, 벨기에 Catholique de Louvain 대학교 등과 해외 네트워크도 형성해 활발히 공동연구를 하고 있다.

이번 협약의 주요 협력 내용으로는 ▲수산자원 유래, 유용 생리활성 화합물질 확보 등에 관한 사항 ▲수산자원 활용, 항바이러스 등 의·생명 분야 연구 확대에 관한 사항 ▲연구시설 및 장비 이용과 활용 등에 관한 사항 ▲기타 협력을 위하여 필요하다고 인정되는 사항 등이다.

기장군연구센터와 항바이러스 의약연구소는 공동연구로 우선 기장 연안에 서식하는 다양한 해조류를 채취해 성분 추출 후 생리활성 작용 등에 대한 연구를 추진키로 했다. 향후 관련 연구개발(R&D) 등에 공동 참여할 계획이다.

해조류는 함유하고 있는 다양한 영양성분의 효능이 인정돼 2019년 바다의 슈퍼푸드로 불리며 세계인의 관심을 받고 있다. 또한 해양바이오 신소재로 이용 방안에 대해 다양한 연구가 진행되고 있다.

세계 처방의약품 시장규모는 2019년 약 8440억달러(약1012조)에서 2024년 1조1810억달러(약1417조) 규모로 연평균 6.9% 고성장할 것으로 전망된다.

이중 바이오의약품은 2019~2024년 연평균 8.5%의 고성장을 지속해 2024년에는 의약품 시장규모의 32%를 차지할 것으로 전망하고 있다.

연구센터는 이번 협력으로 해조류 등 수산자원이 함유한 유용 물질을 탐색 분리해 해양바이오 소재 확보와 해양관련 산업의 기초자료로 활용할 계획이다.

기장군연구센터 관계자는 “해양바이오산업은 미래신성장 동력산업이지만 아직 국내 해양바이오산업 여건은 미성숙한 단계이다. 두 기관의 협력으로 수산자원 유용 물질을 확보해 활용하면 해양바이오 산업의 발전과 원료 확보와 공급 측면에서 어업인에 새로운 고소득원이 될 것으로 본다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr